Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

За два місяці війни в Україні загинуло 213 дітей

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 163

 Найбільше дітей постраждало в Донецькій області

Від початку війни в Україні загинуло 213 дітей, понад 389 дітей поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 122, Київській – 114, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомир – 15", - йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Також нагадують, що 23 квітня в результаті обстрілу житлового кварталу  Одеси загинула мати із 3-місячною дитиною. Цього ж дня стало відомо про смерть двох дівчаток – юних акторок Донецького обласного драматичного театру.

22 квітня внаслідок обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури с. Кам'янське Василівського району Запорізької області загинув 17-річний парубок.

22 квітня на території Бучанського району Київської області окупантами виявлено тіло 16-річного підлітка з осколковими пораненнями.

23 квітня біля с. Новокиївка Снігурівського р-ну Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення в результаті детонації міни.

За час війни пошкоджено 1500 навчальних закладів, при цьому 102 з них повністю зруйновані.

Внаслідок російського вторгнення загинуло 2345 цивільних, але фактичні цифри - значно вище - ООН

0
Автор: Ольга Мінчук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна жертви війни Офіс Генпрокурора
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх