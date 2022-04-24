За два місяці війни в Україні загинуло 213 дітей

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 163

Від початку війни в Україні загинуло 213 дітей, понад 389 дітей поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 122, Київській – 114, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомир – 15", - йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Також нагадують, що 23 квітня в результаті обстрілу житлового кварталу Одеси загинула мати із 3-місячною дитиною. Цього ж дня стало відомо про смерть двох дівчаток – юних акторок Донецького обласного драматичного театру.

22 квітня внаслідок обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури с. Кам'янське Василівського району Запорізької області загинув 17-річний парубок.

22 квітня на території Бучанського району Київської області окупантами виявлено тіло 16-річного підлітка з осколковими пораненнями.

23 квітня біля с. Новокиївка Снігурівського р-ну Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення в результаті детонації міни.

За час війни пошкоджено 1500 навчальних закладів, при цьому 102 з них повністю зруйновані.

Внаслідок російського вторгнення загинуло 2345 цивільних, але фактичні цифри - значно вище - ООН