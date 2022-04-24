За два місяці війни в Україні загинуло 213 дітей

Від початку війни в Україні загинуло 213 дітей, понад 389 дітей поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 122, Київській – 114, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомир – 15", - йдеться у повідомленні.
В Офісі Генпрокурора зазначають, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Також нагадують, що 23 квітня в результаті обстрілу житлового кварталу Одеси загинула мати із 3-місячною дитиною. Цього ж дня стало відомо про смерть двох дівчаток – юних акторок Донецького обласного драматичного театру.
22 квітня внаслідок обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури с. Кам'янське Василівського району Запорізької області загинув 17-річний парубок.
22 квітня на території Бучанського району Київської області окупантами виявлено тіло 16-річного підлітка з осколковими пораненнями.
23 квітня біля с. Новокиївка Снігурівського р-ну Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення в результаті детонації міни.
За час війни пошкоджено 1500 навчальних закладів, при цьому 102 з них повністю зруйновані.
Внаслідок російського вторгнення загинуло 2345 цивільних, але фактичні цифри - значно вище - ООН
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер