Внаслідок російського вторгнення загинуло 2345 цивільних, але фактичні цифри - значно вищі - ООН

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Серед них - 44 дівчинки та 63 хлопчики, а також 70 дітей, стать яких поки що невідома

Через російську агресію в Україні загинуло 2 тисячі 345 цивільних, повідомляє Управління Верховного комісара з прав людини, пише Укрінформ.

Серед убитих - 703 чоловіка, 429 жінок, 44 дівчинки та 63 хлопчики. Також 70 дітей та 1 тис. Поранених - 2 тисячі 919 людей.

За даними ООН, що більшість смертей та поранень зумовлені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

В організації вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії. Мова йде про Маріуполь та Волноваху (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Сєвєродонецьк та Рубіжне (Луганська область), Тростянець (Сумська область) - де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.