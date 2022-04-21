Поліція розшукує безвісти зниклого Олега Нагорного

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З 6 березня він не виходить на зв'язок із рідними

Лубенський райвідділ поліції розшукує безвісти зниклого Олега Анатолійовича Нагорного, повідомляє поліція Полтавщини.

Олег Нагорний - 1975 року народження, мешканець смт. Новооржицьке Оржицької тергромади Лубенського району. Відомо, що чоловік з 6 березня не виходить на зв'язок з рідними, місце його перебування невідоме.

Прикмети: зріст близько 176 см, середньої статури, волосся коротке, обличчя овальне, брови дугоподібні, очі карі, губи тонкі.

На момент зникнення був одягнений у коротку коричневу куртку та коричневі черевики.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, поліція просить повідомити у Лубенський райвідділ поліції за телефонами: (05361) 73-628, 050-440-82-76, 066-732-22-39 або 102.