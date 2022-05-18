У Полтаві пограбували підлітків

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 698

У Полтаві на вулиці Європейській пограбували підлітків. Як повідомляє поліція Полтавщини,свідками грабежу стали місцеві жителі, які авадили втекти зловмиснику, затримали його та передали поліцейським.

17 травня близько 14.30 вони повідомили, що 28-річний місцевий мешканець забрав сумки двох хлопців 12 та 16 років. Сумки з мобільними телефонами хлопці лишили на лавці і пішли кататися на самокатах.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення грабіжнику про підозру та обрання запобіжного заходу. Його затримано.

Раніше повідомлялось, що 10 травня у Кременчуці побили та пограбували 58-річного чоловіка - грабіжник відібрав телефон.