10 травня вдень у Кременчуці побили та пограбували 58-річного чоловіка. За даними поліції Полтавщини, заявник повідомив, що по проспекту Свободи, невідомий чоловік завдав йому тілесних ушкоджень та заволодів його мобільним телефоном.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
У разі визнання судом вини чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, на початку травня у Козельщині раніше судимий місцевий відібрав у інваліда телефон.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер