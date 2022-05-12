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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці побили та пограбували 58-річного чоловіка

Сьогодні, 20:56 Переглядів: 1 044

 Поліція вже затримала 35-річного раніше судимого нападника

10 травня вдень у Кременчуці побили та пограбували 58-річного чоловіка. За даними поліції Полтавщини, заявник повідомив, що по проспекту Свободи, невідомий чоловік завдав йому тілесних ушкоджень та заволодів його мобільним телефоном.  

«У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські протягом години встановили особу, причетну до пограбування. Ним виявився 35-річний раніше судимий чоловік. Мобільний телефон потерпілого він встиг реалізувати до ломбарду. На часі фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу», - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника  Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі визнання судом вини чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку травня у Козельщині раніше судимий місцевий відібрав у інваліда телефон

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Автор: Олеся Данилова

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Теги: грабіж поліція Полтавщини
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