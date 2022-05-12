Миргородських льотчиків відзначили державними нагородами

Командувач повітряного командування «Центр» вручив миргородським захисникам ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність»
Командувач повітряного командування «Центр» вручив миргородським захисникам державні нагороди, повідомили у 831-ій бригаді тактичної авіації.
За особливу мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських воїнів відзначено орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність».
Нагадаємо, днями також двоє кременчужан отримали нагороди: Старший сержант Дмитро Копила нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Також орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено кременчужанина, старшого сержанта Дмитра Нечипоренка.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер