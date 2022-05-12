Миргородських льотчиків відзначили державними нагородами

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 487

Командувач повітряного командування «Центр» вручив миргородським захисникам державні нагороди, повідомили у 831-ій бригаді тактичної авіації.

За особливу мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських воїнів відзначено орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність».

«Українські воїни – мужні та відважні, захищають рідну неньку. Їхні героїчні вчинки під час виконання завдань надихають і не лишаються не поміченими», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями також двоє кременчужан отримали нагороди: Старший сержант Дмитро Копила нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Також орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено кременчужанина, старшого сержанта Дмитра Нечипоренка.