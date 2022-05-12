Вчорашній «приліт» по Полтавщині: впала ракета 60-х років

Сьогодні, 20:23 Переглядів: 2 726

На територію Карлівської громади вчора, 11 травня, ймовірно, впали уламки старої ракети, 60-х років. Про це сьогодня під час брифінгу розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Ймовірно, це була ракета системи земля-повітря, старого зразка, десь 60-х років, - сказав Дмитро Лунін. - Фахівці розбираються».

Він зазначив, що повітряної тривоги не було, оскільки уламки впали на кордоні з Харківщиною. «А там оповіщення було увімкнене», - сказав голова ОВА.

На запитання журналістів, як ворожий літак потрапив на територію області, Лунін відповів: «На якій відстані був літак я не знаю. Не у нас він був. Він міг з росії випустити ракету, а не залітав сюди».

Нагадаємо, вчора, 11 травня, ворожий літак здійснив ракетний удар по Полтавщині. Постраждалих немає.

На фото - наслідки влучання ракети