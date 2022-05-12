росія нарощує систему ППО у західній частині Криму

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російська армія продовжує здійснювати штурмові дії на кількох напрямках Донбасу, але жодного успіху не має. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

На Харківському напрямку загарбники стримували просування наших підрозділів та звільнення тимчасово зайнятих окупантами територій. Ворог обстрілював позиції ЗСУ в районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки.

На Сіверському напрямку росіяни обстрілювали прикордонні райони України. Ймовірно, ворог продовжить ведення демонстраційних дій та обстріли, щоб не допустити переміщення підрозділів українських військ на інші напрямки.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій окупантів не відзначено. Тут продовжується другий етап перевірки готовності підрозділів збройних сил Білорусі під керівництвом тамтешнього начальника генштабу. Було проведено планову перевірку готовності системи оповіщення.

на Слов’янському напрямку росіяни активних дій не проводили. Тут окупанти поповнюють запаси матеріально-технічних засобів для нарощування наступальних спроможностей. Упродовж доби вони обстрілювали населені пункти вздовж лінії зіткнення та здійснювали повітряну розвідку завдяки Орлан-10.

На Донецькому напрямку росіяни застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів, щоб зруйнувати фортифікаційні споруди українських підрозділів.

На Лиманському напрямку загарбники намагаються захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі Олександрівки. Ворог здійснював штурмові дії у напрямку Новоселівки, та успіху не мав.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники штурмують Воєводівку, та безуспішно.

На Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках ворог веде штурмові дії, щоб покращити тактичне положення своїх військ. Знову ж таки - безуспішно.

У Маріуполі росіяни продовжили завдавати артилерійських та авіаційних ударів, зосередивши основні зусилля на блокуванні українських підрозділів на Азовсталі.

Крім того, за наявною в ЗСУ інформацією, противник здійснив нарощування системи протиповітряної оборони у західній частині Кримського півострова.

Водночас, повідомляє штаб, російські окупанти продовжують зазнавати втрат майже на всіх напрямках.

Також російські окупанти проводили повітряну розвідку із застосуванням БпЛА у районах Покровська, Слов’янська та Павлограда, додали в Генштабі.

Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з Білорусі по інфраструктурних об’єктах в Україні.

Раніше повідомлялось, що супутник зафіксував стягування військової техніки - зенітно-ракетних сил армії рф на північ окупованого Криму – до села Філатівка, розташованого поблизу Херсонської області.

По Кременчуку завдали від 8 до 12 ракетних ударів (оновлюється)