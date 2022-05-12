На Полтавщині засуджений втік з виправної установи

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На Полтавщині з дільниці соціальної реабілітації однієї з полтавських виправних установ втік 28-річний засуджений, повідомляє поліція Полтавщини. 11 травня, близько 21.00, на розшук злочинця був орієнтований весь особовий склад поліції області.

Оперативники розшукали в одному із сіл Карлівської тергромади. Наразі втікач у супроводі правоохоронців доставлений до виправної установи. Вирішується питання про перегляд призначення покарання та збільшення йому строку ув’язнення.