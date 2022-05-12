На Полтавщині засуджений втік з виправної установи

На Полтавщині з дільниці соціальної реабілітації однієї з полтавських виправних установ втік 28-річний засуджений, повідомляє поліція Полтавщини. 11 травня, близько 21.00, на розшук злочинця був орієнтований весь особовий склад поліції області.
Оперативники розшукали в одному із сіл Карлівської тергромади. Наразі втікач у супроводі правоохоронців доставлений до виправної установи. Вирішується питання про перегляд призначення покарання та збільшення йому строку ув’язнення.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер