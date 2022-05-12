Після «прильотів» частина мешканців міста залишилась без світла та води

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Не працює і телефон Служби допомоги мера Кременчука - 1563

Під час останніх «прильотів» частина Кременчука залишилась без світла та води. Про це повідомляють кременчужани різних районів міста.

У Службі допомоги мера Кременчука повідомили, що через аварійне відключення електропостачання можлива відсутність холодного водопостачання в місті.

З тієї ж причини відсутній телефонний зв'язок за короткою лінією 15-63.

У Службі допомоги мера «Телеграфу» повідомили, що ведуться роботи, де саме - не уточнюють через заборону у воєнний стан.