Після «прильотів» частина мешканців міста залишилась без світла та води

Під час останніх «прильотів» частина Кременчука залишилась без світла та води. Про це повідомляють кременчужани різних районів міста.
У Службі допомоги мера Кременчука повідомили, що через аварійне відключення електропостачання можлива відсутність холодного водопостачання в місті.
З тієї ж причини відсутній телефонний зв'язок за короткою лінією 15-63.
У Службі допомоги мера «Телеграфу» повідомили, що ведуться роботи, де саме - не уточнюють через заборону у воєнний стан.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер