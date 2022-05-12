Укрзалізниця відновлює роботу кас по всій країні

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На тлі збільшення пасажиропотоку Укрзалізниця продовжує відновлення мережі кас по всій країні, робота яких була припинена через активні бойові дії в регіонах. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

«Станом на 12 травня відновлено роботу 45% квиткових кас з тих, що припиняли функціонування через збройну агресію росії проти України. УЗ планує продовжити цей процес в містах, які будуть звільнені з-під російської окупації», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сервіси УЗ зазнавали кібератак, в компанії радили звертатись до кас.