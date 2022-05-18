Якщо студент медколеджу не з'явитися на практику, його не відрахують, - адміністрація

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 375

Скласти практику та іспити офлайн можна буде після завершення воєнного стану

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулась мама студентки 2 курсу Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. Литвиненка. Вона розповіла, що класний керівник доньки вимагає скласти практику та екзамени офлайн. Нині кременчужанка із донькою, як і багато українців, перебувають у Польщі.

«Моя донька неповнолітня, ми зараз повернутися не можемо. Але нам погрожують відрахуванням. Невже це законно? Чи є таке розпорядження», - запитує кременчужанка.

Ми звернулись за коментарем до директора медичного коледжу Світлани Малик:

- Це неправда. Ніхто відраховувати студентів не буде, - сказала Світлана Малик. - Але якщо буде спокійна ситуація, скасують воєнний стан , встановлений до 25 травня, то ми хочемо і просимо студентів по можливості приїхати на практику в кінці червня.

Директорка зазначила, що «медсестра, яка не вміє робити уколи - не медсестра». У той же час Світлана Малик наголосила, що якщо буде небезпека для життя, ніхто примушувати дітей виходити на практику не буде.