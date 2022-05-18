Якщо студент медколеджу не з'явитися на практику, його не відрахують, - адміністрація

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулась мама студентки 2 курсу Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. Литвиненка. Вона розповіла, що класний керівник доньки вимагає скласти практику та екзамени офлайн. Нині кременчужанка із донькою, як і багато українців, перебувають у Польщі.
Ми звернулись за коментарем до директора медичного коледжу Світлани Малик:
Директорка зазначила, що «медсестра, яка не вміє робити уколи - не медсестра». У той же час Світлана Малик наголосила, що якщо буде небезпека для життя, ніхто примушувати дітей виходити на практику не буде.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер