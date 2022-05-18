18 травня у Кременчуці видаватимуть набори для вимушених переселенців (вміст)

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Щоб отримати набори, потрібно звернутись на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук»

Сьогодні, 18 травня, вимушеним переселенцям, які зареєстровані в Кременчуці, видаватимуть три види продуктових наборів, повідомляє пресслужба міської ради.

Набір 1: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони – 2 уп. по 250 г, рис - 1 кг, мука - 2 кг, цукор - 1 кг, консерва рибна – 2 уп. по 120 г, паштет - 300 г, сухі обіди - 1 шт., горiшки – 3 уп. по 100 г, печиво - 1 уп., вафлi - 3 уп., хліб /хлібці - 1 шт..

Набір 2: вода 1,5 л, молоко - 1 л, мука - 2 кг, цукор - 1 кг, макарони - 500 г, рис - 400 г, каша (в асортименті) - 500г, готові обіди - 820 г, шинка - 340 г, консерва рибна – 2 уп. по 170 г, паштет - 250 г, сухі обіди - 2 шт., батончики (в асортиментi) - 6 шт., хліб /хлібці - 1 шт..

Набір 3: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони - 1кг, рис - 1 кг, цукор - 1 кг, мука - 2 кг, готові обіди - 820 г, шинка - 340 г, консерва рибна – 2 уп. по 170 г, сухі обіди - 3 шт., паштет - 250 г, батончики - (в асортименті) - 6 шт., хліб/хлібці - 1 шт..

Аби отримати такі продуктові набори, потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» - 0 800 33 22 21

Зазначимо, у Кременчуці на ранок 18 травня у Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб зареєстровано 22 тис 327 громадян із територій, де відбуваються бойові дії.