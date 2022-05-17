На Полтавщині поліція перевіряє трьох громадян на причетність до співпраці з ворогом

Через ризики, що виникають в умовах російської агресії та необхідність забезпечити захист населення від ворожих зазіхань, правоохоронці Полтавської області постійно контролюють виконання обмежень воєнного стану, міграційні процеси, а також виявляють можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.
Тож, на Полтавщині минулої доби перевірено понад 2 460 осіб та понад тисячу транспортних засобів. Трьох підозрілих громадян перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на офіційному сайті головного управління.
Відділ комунікації поліції Полтавщини закликає громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер