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На Полтавщині поліція перевіряє трьох громадян на причетність до співпраці з ворогом

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 157

 

А всього за минулу добу поліція перевірила понад 2460 осіб

Через ризики, що виникають в умовах російської агресії та необхідність забезпечити захист населення від ворожих зазіхань, правоохоронці Полтавської області постійно контролюють виконання обмежень воєнного стану, міграційні процеси, а також виявляють можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.

Тож, на Полтавщині минулої доби перевірено понад 2 460 осіб та понад тисячу транспортних засобів. Трьох підозрілих громадян перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини на офіційному сайті головного управління.

- Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили понад 1 000 транспортних засобів та більше 2 460 осіб. Трьох громадян перевіряють на причетність до співпраці з ворогом, - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Відділ комунікації поліції Полтавщини закликає громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб.

- Вдячні громадянам за розуміння та співпрацю! Слава Україні!, - йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини

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Теги: поліція Полтавщини ворог перевірки ДРГ
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