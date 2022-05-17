На Кременчуччині зареєстровано 42 тисячі переселенців, але продуктові набори отримали не всі

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 178

Станом на 17 травня у Кременчуцькому районі зареєстровано 41933 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). А продуктові набори за президентською програмою допомоги людям, що постраждали від російської агресії, отримали лише 31 тисяча переселенців.

Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, район отримав у Полтаві і розвіз по пунктам видачі 38 тисяч продуктових наборів. Гуманітарна допомога є на всіх 13 пунктах видачі в усіх територіальних громадах району.

- Будь ласка, звертайтесь і отримуйте продуктові набори. Наразі на пунктах видачі жодних черг немає і вони працюють згідно графіка, - зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що переселенці з тих регіонів, які ЗСУ вже звільнили від російських окупантів, потрохи починають повертатися до своїх домівок. Але таких людей поки небагато, адже там все ще небезпечно через можливі обстріли та наслідки окупації у вигляді нерозірвавшихся боєприпасів та мінно-вибухових пристроїв.