За сталінськими традиціями: путін призначає винними у провалі бліцкригу воєначальників рф

Показові покарання лише поширюють серед окупантів недовіру до своїх командирів, а путін так і не зрозумів, що головною причиною провалів його планів щодо підкорення України стала мужність її захисників
За поразки в Україні кремль показово карає командирів окупаційних військ.
За час російсько-української війни, жодних стратегічних завдань, які були пафосно оголошені путіним у промові 23 лютого, російським окупаційним військам виконати не вдалося.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
- «Непереможна та легендарна» армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. Некомпетентність, російської військової верхівки перевершила усі очікування світової спільноти.
Щоб зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з’єднань. Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало в «кращих сталінських традиціях». зазначають українські розвідники.
Далі у повідомленні наводиться перелік лише частини вищих командирів російської армії, які підпали під репресії кремлівської верхівки:
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер