Кременчуцька РВА: ситуація з пальним покращується, а обмеження введені лише в одній мережі АЗС

Завдяки введенню тимчасових обмежень на продаж палива вдалося забезпечити життєдіяльність Кременчуцького району
Ситуація з паливом у Кременчуцькому районі залишається напруженою, хоча є перші ознаки її покращення.
Про це на брифінгу заявив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами наразі збільшуються лімити пального для територіальних громад, які вони можуть використовувати для заправки комунального транспорту та транспорту підприємств, що розташовані на їх території.
Нагадаємо, обмеження з продажем пального на АЗС були введені у зв’язку з ракетними обстрілами КНПЗ, через що завод був зруйнований, та складною ситуацією з наявністю пального на АЗС в країні, регіоні та районі.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер