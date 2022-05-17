Кременчуцька РВА: ситуація з пальним покращується, а обмеження введені лише в одній мережі АЗС

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 1 119

Ситуація з паливом у Кременчуцькому районі залишається напруженою, хоча є перші ознаки її покращення.

Про це на брифінгу заявив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Ми ситуацію не довели до критичного рівня - своєчасно зреагували, ввели обмеження на продаж палива в одній із мережі АЗС , та не допустили перебоїв у життєзабезпеченні району. Наразі ситуація поступово покращується. Уряд відпрацьовує шляхи поставок пального, - зазначив очільник РВА.

За його словами наразі збільшуються лімити пального для територіальних громад, які вони можуть використовувати для заправки комунального транспорту та транспорту підприємств, що розташовані на їх території.

- Щодо спекуляцій та зловживань на ринку пального, то цим має займатися поліція. Ціноутворенням займається уряд. Районна адміністрація вводила обмеження лише на одній мережі АЗС. Усі інші мережі можуть вільно торгувати паливом у разі його наявності, додав Олег Лєднік.

Нагадаємо, обмеження з продажем пального на АЗС були введені у зв’язку з ракетними обстрілами КНПЗ, через що завод був зруйнований, та складною ситуацією з наявністю пального на АЗС в країні, регіоні та районі.