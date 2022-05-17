Служба зайнятості на Полтавщині працевлаштувала 7 тисяч безробітних, а на обліку ще 17 тисяч

Протягом 4 місяців поточного року послугами служби зайнятості на Полтавщині скористалися понад 33 тисячі громадян. За її підтримки 6,8 тисячі осіб знайшли собі робоче місце. Із них на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) працевлаштовані 84 безробітних.
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на офіційному сайті.
Майже півтисячі у першому кварталі залучались до громадських та інших оплачуваних робіт тимчасового характеру, а 2,4 тисячі безробітних за направленням служби зайнятості проходили професійне навчання.
Із них, 1,7 тисячі слухачів навчались у Центрах професійно-технічної освіти Держслужби зайнятості, а 25 громадян отримали ваучери для підвищення кваліфікації за спеціальностями «бджоляр» і «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».
Станом на 1 травня на обліку в регіональній службі зайнятості перебуває 17,5 тисячі людей. Допомогу по безробіттю з них отримують 15,7 тисячі.
Серед зареєстрованих безробітних переважають:
працівники сфери торгівлі та послуг (18,4%),
робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування та машин (17,9%),
представники найпростіших професій (14,3%),
фахівці (10,6%),
державні службовці, керівники, менеджери (10,5%).
За 4 місяця поточного року підприємства та установи заявили до обласної служби зайнятості тисячу актуальних вакансій.
Найбільший попит у роботодавців:
на робітників з обслуговування, експлуатації обладнання та машин (22,2%),
кваліфікованих робітників з інструментом (17,3%),
представників найпростіших професій (16,7%),
професіоналів (13,%),
працівників сфери торгівлі та послуг (11,8%).
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер