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Кременчук, Надзвичайні новини

Служба зайнятості на Полтавщині працевлаштувала 7 тисяч безробітних, а на обліку ще 17 тисяч

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 2

 

Допомогу по безробіттю на Полтавщині отримують 15,7 тисячі осіб

Протягом 4 місяців поточного року послугами служби зайнятості на Полтавщині скористалися понад 33 тисячі громадян. За її підтримки 6,8 тисячі осіб знайшли собі робоче місце. Із них на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) працевлаштовані 84 безробітних.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на офіційному сайті.

Майже півтисячі у першому кварталі залучались до громадських та інших оплачуваних робіт тимчасового характеру, а 2,4 тисячі безробітних за направленням служби зайнятості проходили професійне навчання.

Із них, 1,7 тисячі слухачів навчались у Центрах професійно-технічної освіти Держслужби зайнятості, а 25 громадян отримали ваучери для підвищення кваліфікації за спеціальностями «бджоляр» і «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

Станом на 1 травня на обліку в регіональній службі зайнятості перебуває 17,5 тисячі людей. Допомогу по безробіттю з них отримують 15,7 тисячі.

Серед зареєстрованих безробітних переважають:

працівники сфери торгівлі та послуг (18,4%),

робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування та машин (17,9%),

представники найпростіших професій (14,3%),

фахівці (10,6%),

державні службовці, керівники, менеджери (10,5%).

За 4 місяця поточного року підприємства та установи заявили до обласної служби зайнятості тисячу актуальних вакансій.

Найбільший попит у роботодавців:

на робітників з обслуговування, експлуатації обладнання та машин (22,2%),

кваліфікованих робітників з інструментом (17,3%),

представників найпростіших професій (16,7%),

професіоналів (13,%),

працівників сфери торгівлі та послуг (11,8%).

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Автор: Віктор Крук

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Теги: безробітні служба занятости Полтавщина вакансія
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