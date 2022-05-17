Лише 5 територіальних громад району виконали бюджет за 4 місяці: яка ситуація у Кременчуці

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 459

В цілому по району виконання бюджету по надходження становить 91%

В умовах воєнного стану більшість територіальних громад Кременчуцького району бюджет не виконують. У 7 територіальних громадах Кременчуччини виконання бюджету по надходження становить від 74% до 97%, а у 5 громадах перевиконання бюджету від 100,8% до 352%.

Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- В цілому по району виконання бюджету по надходження становить 91%... Зазначу, що ряд громад району і до війни бюджет не виконували, а отримували субвенції. І хоча бюджет не всі виконали, але виплати пенсій та соцвиплат держава забезпечує вчасно, - наголосив очільник РВА.

Він назвав територіальні громади, які виконали бюджет за 4 місяця 2022 року:

Глобинська - 100,8%,

Градизька - 105,9%,

Новогалещинська -112,9%,

Горішньоплавнинська - 113,1%,

Пришибська - 352,9%.

Величезне перевиконання плану надходжень до Пришибської СТГ пояснюється надходженням до Спецфонду місцевого бюджету за рахунок екологічного збору.

Олег Лєднік також назвав територіальні громади, які не виконали бюджетні показники по надходженням:

Семенівська - 74,7%,

Оболонська - 76,2%,

Козельщинська - 79,5%,

Кременчуцька - 80,2% ,

, Кам’янопотоківська - 94,7%,

Піщанська - 94,8%,

Омельницька – 97,1%.

Як бачимо, у Кременчуці чи не найнижче виконання бюджету по надходженням. Менше отримали до свого бюджету лише 3 громади у районі.

Олег Лєднік зазначив, що податок на доходи фізичних осіб за 4 місяці у районі сплатили на суму у 279 млн грн, що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За його словами, 64% надходжень від цього податку потрапляє до бюджетів територіальних громад, 15% - до обласного бюджету, а 21% - до держбюджету.

Значно більше працедавці стали сплачувати і єдиного соціального внеску (ЄСВ).

- Це свідчить про соціальну відповідальність наших громадян та підприємців, які сплачують податки і таким чином вносять свій вклад у боротьбу з ворогом, - зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, вчора начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про виконання бюджетів Полтавської області та територіальних громад за перші 4 місяці 2022 року.

В цілому за Полтавщину місцеві бюджети виконані на 103%. Територіальні громади отримали 5 млрд 45 млн грн, що на 665 млн грн більше, ніж торік.

А обласний бюджет виконаний на 119% - надходжень стало на 195 млн грн більше, ніж торік.