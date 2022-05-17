Лише 5 територіальних громад району виконали бюджет за 4 місяці: яка ситуація у Кременчуці

В умовах воєнного стану більшість територіальних громад Кременчуцького району бюджет не виконують. У 7 територіальних громадах Кременчуччини виконання бюджету по надходження становить від 74% до 97%, а у 5 громадах перевиконання бюджету від 100,8% до 352%.
Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він назвав територіальні громади, які виконали бюджет за 4 місяця 2022 року:
Величезне перевиконання плану надходжень до Пришибської СТГ пояснюється надходженням до Спецфонду місцевого бюджету за рахунок екологічного збору.
Олег Лєднік також назвав територіальні громади, які не виконали бюджетні показники по надходженням:
Як бачимо, у Кременчуці чи не найнижче виконання бюджету по надходженням. Менше отримали до свого бюджету лише 3 громади у районі.
Олег Лєднік зазначив, що податок на доходи фізичних осіб за 4 місяці у районі сплатили на суму у 279 млн грн, що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За його словами, 64% надходжень від цього податку потрапляє до бюджетів територіальних громад, 15% - до обласного бюджету, а 21% - до держбюджету.
Значно більше працедавці стали сплачувати і єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Нагадаємо, вчора начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про виконання бюджетів Полтавської області та територіальних громад за перші 4 місяці 2022 року.
В цілому за Полтавщину місцеві бюджети виконані на 103%. Територіальні громади отримали 5 млрд 45 млн грн, що на 665 млн грн більше, ніж торік.
А обласний бюджет виконаний на 119% - надходжень стало на 195 млн грн більше, ніж торік.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер