Витрачено все, що було: кременчуцька волонтерка збирає кошти на авто

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 464

Волонтерка з Кременчука Ольга Назарова терміново збирає гроші на автомобіль для військових. За три дні, з 13 до 16 травня їй на картку надійшло 1000 грн. Щоб вчасно купити авто із-за кордону довелося влізти у борг, який зараз необхідно погасити.

- Витрачено... Витрачено все, що було на волонтерському рахунку. Залишились копійки (щоб картки не лишались нульовими). Тепер про хороше. Наші польські волонтери Eugenii Rostrosta і Igor Mykytenko нарешті знайшли потрібний нам автомобіль! Знайшли і купили. Вартість авто з вартістю пального для перегонки в Україну - 126 314 грн. Таку суму ми не встигли зібрати, тому довелося взяти борг - 41 138 грн. І цей борг треба якнайшвидше повернути. А на волонтерському рахунку зараз 337 грн. + 5 доларів + 26 євро. Треба терміново зібрати ще 40 000 грн., щоб повернути борг. Маєте можливість допомогти - допоможіть, заради Бога! Навіть 10-20 гривень, євро чи доларів - то вже відчутно, коли нас багато, - повідомила Ольга Назарова.