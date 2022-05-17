Витрачено все, що було: кременчуцька волонтерка збирає кошти на авто

Волонтерка з Кременчука Ольга Назарова терміново збирає гроші на автомобіль для військових. За три дні, з 13 до 16 травня їй на картку надійшло 1000 грн. Щоб вчасно купити авто із-за кордону довелося влізти у борг, який зараз необхідно погасити.
- Витрачено... Витрачено все, що було на волонтерському рахунку. Залишились копійки (щоб картки не лишались нульовими). Тепер про хороше. Наші польські волонтери Eugenii Rostrosta і Igor Mykytenko нарешті знайшли потрібний нам автомобіль! Знайшли і купили. Вартість авто з вартістю пального для перегонки в Україну - 126 314 грн. Таку суму ми не встигли зібрати, тому довелося взяти борг - 41 138 грн. І цей борг треба якнайшвидше повернути. А на волонтерському рахунку зараз 337 грн. + 5 доларів + 26 євро. Треба терміново зібрати ще 40 000 грн., щоб повернути борг. Маєте можливість допомогти - допоможіть, заради Бога! Навіть 10-20 гривень, євро чи доларів - то вже відчутно, коли нас багато, - повідомила Ольга Назарова.
Для гривень: Картка ПриватБанку: 4149 6090 1335 4404, Назарова Ольга.
Для валюти: PayPal: olga2542@gmail.com або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер