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У Полтаві планують відновити роботу 13 дитячих садочків, а у Кременчуці поки не збираються

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 316

 

Про наміри міської влади у Полтаві розповів перший віце-мер

За словами першого заступника міського голови, після онлайн-консультацій із батьками заплановано відновити роботу 13 дитячих садків. У визначених садочках будуть створені зведені групи на 30-50 дітей, які до цього ходили у різні дошкільні навчальні заклади. При цьому дітки, які до початку війни ходили в садки за місцем свого проживання, можуть змінити заклад на інший.

Про це повідомляє інтернет-видання Полтавщина, посилаючись на заяву в ефірі телеканалу PTV першого заступника міського голови Валерія Пархоменка.

Розв'язання проблеми з дитсадками дозволить вивільнити працюючих батьків, а це, у свою чергу, допоможе українській економіці, вважають в мерії Полтави.

Відомо, що у травні в Миргороді вже відкрився дитячий садок.

У Лубенській територіальній громаді планують відновити роботу дитячих садків з 1 червня.

Нагадаємо, у Кременчуці дитячі садки найближчим часом не планують відкривати.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: дитсадки Полтава Кременчук відкриття
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