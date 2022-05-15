Поблизу Кременчука в Олександрійському районі українське ППО сьогодні збила ракету

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 364

Сили протиповітряної оборони ЗСУ під ранок на 15 травня збили російську ракету у сусідньому з Кременчуком Олександрійському районі Кіровоградської області.

Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Facebook.

Ніч з сиренами. В громадах ситуація спокійна і контрольована. Під ранок в Олександрійському районі силами ППО збито ракету, що летіла в напрямку Кропивницького.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!, - написав начальник Кіровоградської ОВА.

Приблизно в цей же час орки нанесли ракетні удари по Сумщині та Львівщині.

Протиповітряна оборона ЗСУ знищила дві ракети ворога на підльоті до Львівщини.