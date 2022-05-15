Поблизу Кременчука в Олександрійському районі українське ППО сьогодні збила ракету

Сили протиповітряної оборони ЗСУ під ранок на 15 травня збили російську ракету у сусідньому з Кременчуком Олександрійському районі Кіровоградської області.
Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Facebook.
Ніч з сиренами. В громадах ситуація спокійна і контрольована. Під ранок в Олександрійському районі силами ППО збито ракету, що летіла в напрямку Кропивницького.
Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!
Разом ми сильні! Україна переможе!, - написав начальник Кіровоградської ОВА.
Приблизно в цей же час орки нанесли ракетні удари по Сумщині та Львівщині.
Протиповітряна оборона ЗСУ знищила дві ракети ворога на підльоті до Львівщини.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер