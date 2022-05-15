Знущались та вбивали: ГУР опублікувало список «кадирівців», які воювали проти України

2,5 тисячі бойовиків із Чечні займалися обшуками, тортурами, вбивствами, грабунками, розбоєм — залякували та вбивали мирне населення та «своїх»
Так звані «кадирівці» почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення росії. Основним їхнім завданням було залякування та вбивства українців, а додатковим — залякування та вбивстства військових російської армії, які відмовлялись від участі у бойових діях.
Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.
Перебуваючи в другому ешелоні наступу, кадирівці займалися обшуками помешкань, знущаннями із заручників та мирних мешканців, грабунками та розбоєм.
З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, кадирівські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки, де продовжили грабувати та знімати ролики про свої «подвиги» для TikTok.
Воєнна розвідка України оприлюднює список бойовиків з Чеченської Республіки, які в березні – травні 2022 року брали участь в російській агресії та нагадує, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер