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Знущались та вбивали: ГУР опублікувало список «кадирівців», які воювали проти України

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 305

 

2,5 тисячі бойовиків із Чечні займалися обшуками, тортурами, вбивствами, грабунками, розбоєм — залякували та вбивали мирне населення та «своїх»

Так звані «кадирівці» почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення росії. Основним їхнім завданням було залякування та вбивства українців, а додатковим — залякування та вбивстства військових російської армії, які відмовлялись від участі у бойових діях.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

Перебуваючи в другому ешелоні наступу, кадирівці займалися обшуками помешкань, знущаннями із заручників та мирних мешканців, грабунками та розбоєм.

- Після того, як російські війська почали зазнавати перших масштабних втрат, кадирівцям наказали зупиняти підрозділи окупантів, що відступали, та показово розстрілювати тих, хто відмовлявся воювати, – йдеться у повідомленні.

З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, кадирівські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки, де продовжили грабувати та знімати ролики про свої «подвиги» для TikTok.

- Показово, що попри вдавані навченість, бойовий дух та оснащення кадирівських тіктокерів, навіть поза зоною активних бойових дій, з 2,5 тисячі найманців близько ста загинули, близько трьохсот отримали поранення та понад шістдесят втекли з України покинувши зброю та амуніцію, – наголошують в розвідці.

Воєнна розвідка України оприлюднює список бойовиків з Чеченської Республіки, які в березні – травні 2022 року брали участь в російській агресії та нагадує, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Міноборони розвідка російські окупанти вбивства
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