Заарештовані активи рф - Україні, путіна — на лаву підсудних, та як не можна називати росіян

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив декілька важливих заяв і пояснив, чому росіян не можна називати «тваринами»
В інтерв'ю німецькому виданню Bild міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці «боротимуться стільки, скільки буде потрібно, щоб захистити батьківщину і встановити стійкий мир», і що в Україні російських загарбників не називають «тваринами», щоб не ображати тварин.
Глава МЗС сказав, що найбільше його вразило у цій війні те, наскільки загарбники «безжальні, скільки звірств роблять».
Він наголосив, що про необхідність переслідування винних у воєнних злочинах, аж до найвищого керівництва.
Кулеба, утім, наголосив, що неможливо передбачити терміни завершення війни та перемоги України.
Дмитро Кулеба зазначив, що представники країн «Великої сімки» позитивно ставляться до ідеї передавати заарештовані російські активи на відбудову України.
Також він додав, що країни G7 хочуть долучитися до процесу відновлення України, зокрема у реконструкції міст, об’єктів інфраструктури та регіонів, уражених війною.
При цьому вони схвально відреагували на ідею президента Володимира Зеленського щодо «шефства» кожної країни над відбудовою окремого регіону.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер