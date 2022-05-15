Заарештовані активи рф - Україні, путіна — на лаву підсудних, та як не можна називати росіян

Сьогодні, 19:07 Переглядів: 420

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив декілька важливих заяв і пояснив, чому росіян не можна називати «тваринами»

В інтерв'ю німецькому виданню Bild міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці «боротимуться стільки, скільки буде потрібно, щоб захистити батьківщину і встановити стійкий мир», і що в Україні російських загарбників не називають «тваринами», щоб не ображати тварин.

Глава МЗС сказав, що найбільше його вразило у цій війні те, наскільки загарбники «безжальні, скільки звірств роблять».

- Вони не можуть воювати й виграти чесно війну, тому вбивають, гвалтують і знищують... В Україні ми навіть не називаємо росіян тваринами, тому що тварини поводяться краще, ніж вони, – наголосив Кулеба.

Він наголосив, що про необхідність переслідування винних у воєнних злочинах, аж до найвищого керівництва.

- Я хочу сидіти в залі суду в Міжнародному кримінальному суді і хочу бачити путіна на лаві підсудних, - заявив міністр.

Кулеба, утім, наголосив, що неможливо передбачити терміни завершення війни та перемоги України.

- Ми будемо боротися стільки, скільки буде потрібно, щоб захистити його та створити стійкий мир, - наголосив він.

Дмитро Кулеба зазначив, що представники країн «Великої сімки» позитивно ставляться до ідеї передавати заарештовані російські активи на відбудову України.

- Про деталі не можу говорити, скажу єдине, що дуже добре заходить ідея про те, що потрібно російські активи не просто заарештовувати, а й передавати Україні на відбудову нашої держави. Йдеться про сотні мільярдів євро, - розповів голова українського дипломатичного відомства.

Також він додав, що країни G7 хочуть долучитися до процесу відновлення України, зокрема у реконструкції міст, об’єктів інфраструктури та регіонів, уражених війною.

При цьому вони схвально відреагували на ідею президента Володимира Зеленського щодо «шефства» кожної країни над відбудовою окремого регіону.