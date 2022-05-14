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Кременчук, Благодійність

«Бажання отримати їжу, прибирало межі «жінки та старі вперед»: до Мар’їнки передали допомогу з Кременчука

Сьогодні, 18:38 Переглядів: 67

 Наразі збирають допомогу людям у Донецьку область 

З Кременчука в район Донецької області допомогу відвезла волонтерка Марина Пилипенко. Під обстрілами залишаються діти, жінки та літні люди. 

Терміново збираємо продукти та засоби гігієни в «гарячі точки»

- Десь недалеко від Мар'їнки. Село, яке постійно під обстрілами. Немає зв'язку, світла, газу, воду видобувають найсміливіші, десь у найближчому колодязі, в проміжках між обстрілами. Вийти з підвалу і постояти біля -це схоже на свято. Наш приїзд теж виявився таким святом.

Бажання отримати їжу, прибирало межі «жінки та старі вперед», «дитячі коробки дітям», «пропустіть інваліда». Нам завжди доводилося говорити, щоб не тиснули один одного, не штовхали, що їжі вистачить усім, що хліба вистачить усім. Здавалося, нас ніхто не чує. І навіть той факт, що всі сидять в одному підвалі, і будуть готувати разом, і їсти разом, не зупиняв людей у ​​бажанні першим взяти хоч щось.

Ми привезли продуктові набори на кожного, свіжий хліб, медикаменти, засоби гігієни, дітям взяли багато солодощів та смакот, привезли газові пальники, примуси та багато газових балонів. Готують люди у підвалах, на вулиці це зробити неможливо.

Поговорити із людьми було практично неможливо. Знову обстріл і ми поспішали розвезти по всіх точках, де знали, що є люди. Було багато питань, але найголовніше: «Ви приїдете ще? Коли ви ще приїдете?» - написала у звіті волонтерка.

Марина пдякувала кожному за можливість допомогти їжею та всім необхідним. За подаровану для цих людей надію, що вони не кинуті, що про них пам'ятають!

- Дякую Nova Ukraine та Anna Bietina за постійну підтримку мирного населення. Дякую Pavel Koba та Віктор Кабілецький, за газові балони, вони розлетілися за секунду. Konstantin Maslov, свіжий хліб, він завжди розбирається першим, дякую. Артем Марченко, Pavlo Pugach за свічки дякую, їх було багато, але люди ламали навіть їх, в страху, що може не дістатись усім.

Я дякую всім і кожному. Тільки завдяки згуртованості сотень людей, ми маємо можливість відвозити допомогу тим, хто цього потребує! Дякуємо тим, хто перераховує гроші, хто надсилає посилки, хто привозить нам продукти, хто фасує та формує продуктові набори. Вас дуже багато. І я дякую кожному з вас, додала Марина Пилипенко.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Марина Пилипенко

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Теги: допомога війна
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