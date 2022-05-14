«Бажання отримати їжу, прибирало межі «жінки та старі вперед»: до Мар’їнки передали допомогу з Кременчука

З Кременчука в район Донецької області допомогу відвезла волонтерка Марина Пилипенко. Під обстрілами залишаються діти, жінки та літні люди.

- Десь недалеко від Мар'їнки. Село, яке постійно під обстрілами. Немає зв'язку, світла, газу, воду видобувають найсміливіші, десь у найближчому колодязі, в проміжках між обстрілами. Вийти з підвалу і постояти біля -це схоже на свято. Наш приїзд теж виявився таким святом.

Бажання отримати їжу, прибирало межі «жінки та старі вперед», «дитячі коробки дітям», «пропустіть інваліда». Нам завжди доводилося говорити, щоб не тиснули один одного, не штовхали, що їжі вистачить усім, що хліба вистачить усім. Здавалося, нас ніхто не чує. І навіть той факт, що всі сидять в одному підвалі, і будуть готувати разом, і їсти разом, не зупиняв людей у ​​бажанні першим взяти хоч щось.

Ми привезли продуктові набори на кожного, свіжий хліб, медикаменти, засоби гігієни, дітям взяли багато солодощів та смакот, привезли газові пальники, примуси та багато газових балонів. Готують люди у підвалах, на вулиці це зробити неможливо.

Поговорити із людьми було практично неможливо. Знову обстріл і ми поспішали розвезти по всіх точках, де знали, що є люди. Було багато питань, але найголовніше: «Ви приїдете ще? Коли ви ще приїдете?» - написала у звіті волонтерка.