На дороги Кременчука та Полтавщини повертаються камери фіксації порушень

З 16 травня на автомобільні дороги низки українських міст повернеться фіксація порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Про це повідомляє патрульна поліція України.
Зазначається, що раніше система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність і наразі готова повернутися до роботи.
Так, з 16 травня прилади фіксації запрацюють на автомобільних дорогах Києва, Білої Церкви, Вінниці, Кривого Рогу, Сум, Житомира, Хуста, Мукачева, Івано-Франківська, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Кропивницького, Одеси, Кременчука, Черкас, Чернівців, Чернігова, Луцька, Львова, а також Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер