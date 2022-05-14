На дороги Кременчука та Полтавщини повертаються камери фіксації порушень

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З 16 травня на автомобільні дороги низки українських міст повернеться фіксація порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Про це повідомляє патрульна поліція України.

- Війна внесла багато коректив до нашого звичного життя. З початку війни було вимкнено камери автоматичної фіксації здебільшого зі стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність і наразі готова повернутися до роботи.

Так, з 16 травня прилади фіксації запрацюють на автомобільних дорогах Києва, Білої Церкви, Вінниці, Кривого Рогу, Сум, Житомира, Хуста, Мукачева, Івано-Франківська, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Кропивницького, Одеси, Кременчука, Черкас, Чернівців, Чернігова, Луцька, Львова, а також Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей.

- Наразі запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях, - додали в поліції.