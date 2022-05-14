Мінометники ССО України виграли у дуелі з російськими снайперами

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 198

Ворога було знищено з першого пострілу, решта мін також лягла прямо по окупантам, перевівши їх у статус «хороших росіян»

На одному з південних рубежів нашими воїнами було виявлено снайперську пару російських окупаційних військ. Встановивши точне місцезнаходження ворога, оператори ССО використали легкий міномет 60-мм калібру для відпрацювання цілі. Ворога було знищено з першого пострілу, решта мін також лягла прямо по окупантам, перевівши їх у статус «хороших росіян».

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