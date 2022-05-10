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Кременчук, Полтавщина

За психологічне насильство мешканця Полтавщини покарали адмінарештом

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 116

 Суд визнав провину кривдника дружини та дітей та призначив найсуворіший вид покарання

Полтавський районний суд призначив адміністративний арешт 58-річному  кривдникові  за систематичні образи та приниження колишньої дружини та дітей, повідомляє поліція Полтавщини.

Так, минулого року та на початку 2022-го суд вже призначав чоловіку штрафи за психологічне насильство та вручали йому термінові приписи із забороною контактувати з постраждалими. Цього разу суд обрав найсуворіший вид покарання.

Поліція Полтавщини закликає тих, хто страждає від домашнього насильства, обов’язково звертатися до поліції або до інших уповноважених суб’єктів, які працюють в галузі протидії домашньому насильству.

Також кваліфіковану допомогу постраждалій особі можуть надати в Благодійній організації «Світло надії» та надати прихисток.

Юридичну консультацію можна отримати в Регіональному центрі безоплатної правової допомоги.

Нагадаємо, у Полтаві на початку року заарештували чоловіка, який виганяв з дому дружину з 5 дітьми.

Довідка: Адміністративний арешт - це найсуворіший вид адміністративного стягнення, що застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на термін до 15 діб і полягає у триманні правопорушника в ізоляції від суспільства.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: домашнє насильство поліція Полтавщини
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