Про події та правопорушення у Кременчуцькому районі та роботу урядової комісії на ТЕЦ

Сьогодні, 10:52 Переглядів: 113

Ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства у районі за минулий день не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, за вчорашній день, хоч це й було 9 травня, зафіксовано значно менше правопорушень, пов’язаних із зловживання алкогольними напоями, ніж зазвичай. Так, патрульна поліція лише 10 разів виїжджала на виклики громадян, пов’язані із неприйнятною поведінкою осіб у нетверезому стані. З них два рази поліцейських викликали для припинення домашнього насильства.

А от жодного нетверезого водія за вчорашній день на території Кременчуцького району патрульні не затримали. Також не було зафіксовано жодного випадку пожежі чи умисних підпалів сухої рослинності.

Олег Лєднік повідомив, що урядова комісія, яка вчора прибула на Кременчуцьку ТЕЦ, розпочала свою роботу щодо оцінки нанесеної ракетним ударом шкоди та визначення суми коштів, які потрібні для відновлення підприємства.

- Це кропітка робота, в якій задіяно багато фахівців, і результати роботи комісії будуть відомі не раніше ніж через тиждень, - пояснив Олег Лєднік.

Він також нагадав, що із 19 подань на призначення командирів добровольчих формувань територіальних громад, по 7 кандидатурам Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ прийняв рішення та призначив командирів ДФТГ.

По усім іншим рішення поки немає.

- Там, де командири ДФТГ вже призначені, а це Кременчук, Горішні Плавні та Семенівка протягом тижня добровольчі формування будуть створені та приступлять до виконання своїх завдань, - заявив Олег Лєднік.