Час комендантської години у Кременчуці та на Полтавщині з сьогоднішнього дня знову змінився

Збільшена на 3 години комендантська година була встановлена на 7-9 травня
Із сьогоднішнього дня у Кременчуці та на Полтавщині комендантська година триватиме з 22.00 до 5.00.
Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
- На 7, 8 та 9 травня рішенням обласної військової адміністрації час дії комендантської години був збільшений і вони тривала з 21 вечора до 7 ранку. Із сьогоднішнього дня ці посилені обмежувальні заходи скасовані і все повертається да того, як було раніше. Тож, комендантська година триватиме з 22.00 до 5.00, - пояснив Олег Лєднік.
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