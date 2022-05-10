Час комендантської години у Кременчуці та на Полтавщині з сьогоднішнього дня знову змінився

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 748

Із сьогоднішнього дня у Кременчуці та на Полтавщині комендантська година триватиме з 22.00 до 5.00.

Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- На 7, 8 та 9 травня рішенням обласної військової адміністрації час дії комендантської години був збільшений і вони тривала з 21 вечора до 7 ранку. Із сьогоднішнього дня ці посилені обмежувальні заходи скасовані і все повертається да того, як було раніше. Тож, комендантська година триватиме з 22.00 до 5.00, - пояснив Олег Лєднік.



