У Полтаві арештували чоловіка, який виганяв з дому дружину з 5 дітьми

У Полтаві суд, розглянувши матеріали поліції, призначив домашньому кривднику адміністративний арешт.
Протягом 2021 року 31-річний полтавець отримав від працівників сектору протидії домашньому насильству кілька термінових заборонних приписів та протокол за домашнє насильство над дружиною, яка виховує 5-х дітей.
Октябрський районний суд у місті Полтава, розглянувши адміністративний матеріал, визнав батька родини винним у вчиненні правопорушення та ухвалив рішення про тимчасову ізоляцію насильника від родини.
Як зауважила Катерина Діхтенко, фактичних викликів на домашні конфлікти, що надходили до поліції від дружини кривдника продовж 21-го року, було 5. Однак, жінка у більшості випадків відмовлялася від правової допомоги, бажаючи розв'язати проблему мирно (принаймні, так вважала постраждала).
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