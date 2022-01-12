У Полтаві арештували чоловіка, який виганяв з дому дружину з 5 дітьми

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 556

У Полтаві суд, розглянувши матеріали поліції, призначив домашньому кривднику адміністративний арешт.

Протягом 2021 року 31-річний полтавець отримав від працівників сектору протидії домашньому насильству кілька термінових заборонних приписів та протокол за домашнє насильство над дружиною, яка виховує 5-х дітей.

- Чоловік систематично ображав жінку, принижуючи її гідність, та вимагав з'їхати з квартири разом з дітьми, віком від 1 до 12 років. За психологічне та економічне насильство над родиною минулого року ми винесли кривдникові два приписи із тимчасовою забороною перебувати в місці проживання постраждалих та спілкуватися з ними. А також склали адміністративний протокол за домашнє насильство (стаття 173-2 Кодексу України про адмінправопорушення), який спрямували до суду, - розповіла Катерина Діхтенко, очільниця сектору протидії домашньому насильству.

Октябрський районний суд у місті Полтава, розглянувши адміністративний матеріал, визнав батька родини винним у вчиненні правопорушення та ухвалив рішення про тимчасову ізоляцію насильника від родини.

Як зауважила Катерина Діхтенко, фактичних викликів на домашні конфлікти, що надходили до поліції від дружини кривдника продовж 21-го року, було 5. Однак, жінка у більшості випадків відмовлялася від правової допомоги, бажаючи розв'язати проблему мирно (принаймні, так вважала постраждала).