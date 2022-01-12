У Кременчуці врятували пухнастого, котрий застряг на дереві

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Чотирилапий виліз на висоту 3-го поверху і звідти жалібно нявчав про допомогу

12 січня о 10.00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення, що на вул. Мічуріна в районі буд. 83 другу добу на дереві сидить домашній кіт. Чотирилапий виліз на висоту 3-го поверху і звідти жалібно нявчав про допомогу, повідомило Кременчуцьке районне управління Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Власниця пухнастого викликала рятувальників, адже кіт не міг самостійно злізти.

Рятувальники 16-ДПРЧ, котрі прибули на виклик, за допомогою трьохколінної драбини дісталися до кота та забрали тварину з дерева. Наляканого хвостатого рятувальники передали власниці.