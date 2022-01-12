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Кременчук, Освіта

Що має зникнути з меню шкільних їдалень у 2022 році

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 735 Коментарів: 1

 

Нові норми харчування стали чинними з 1 січня

Держпродспоживслужба України на своєму сайті опублікувала роз’яснення про нові норми харчування, які стали чинними з 1 січня.

Оновлене меню для шкільних їдалень включає в себе 160 страв. У ньому повинні обмежити кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів. А натомість збільшити кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.

З 1 січня у всіх їдальнях зобов’язані:

  • зменшити кількість цукру у 2-2,5 рази – до 7,5 г на сніданок та вечерю і 10 г на обід (норма на день – 25 г);
  • збільшити кількість фруктів/ягід до 100 г на один прийом їжі;
  • зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60-80 г до 30-50 г;
  • збільшити кількість м’яса птиці так, щоб протягом п’ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м’яса по 70, 100 або 120 г кожна, залежно від віку дітей;
  • збільшити кількість молочних продуктів при формуванні меню.

Особливості продуктів:

  • приблизно 75% продуктів мають бути рослинного походження (овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди);
  • картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень у разі п’ятиденного перебування в школі, або не більше трьох разів на тиждень у разі 6–7-денного перебування;
  • відварювати овочі, щоби приготувати салати на наступний день, не можна;
  • салати треба заправляти перед видаванням;
  • треба надавати перевагу продуктам із вищим вмістом харчових волокон (наприклад, обирати гречку замість рису);
  • надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння;
  • м’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами;
  • заборонено давати дітям ковбаси, сосиски, плодоовочеві та рибні консерви;
  • насичені жири, зокрема вершкове масло, не мають становити понад 10% від загальної кількості калорій;
  • у стравах можуть бути очищені горіхи або насіння (але це треба вказувати в меню, аби діти з харчовими алергіями знали про це; горіхи або насіння також можна пропонувати в окремій упаковці, але без глазурі й додавання цукру);
  • сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів (плавлений сир не дозволяється);
  • сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі;
  • не можна використовувати соуси та майонези, крім кетчупу з високим вмістом томатів на 100 грамів продукту;
  • питна вода має бути доступна завжди під час їжі, сік можна пропонувати в обмеженій кількості й без додавання цукру та підсолоджувачів.

Заборони на продаж такі:

  • у шкільних буфетах не можна продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів;
  • газовані напої, зокрема й солодкі, м’ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва, непастеризовані соки та молочні продукти, каву і гриби.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: харчування в школі Держпродспоживслужба меню столовая
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Коментарі: 1

1 421
hunter:
Сьогодні, 17:05

Это конечно хорошо,но вот обеды в школах почему то проходят в 10.00 утра,а детям учится до 15.00 И вот интересно мнение наших чинушей почему так?и что сможет запомнить голодный ребенок после 13.00?


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