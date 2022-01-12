Не чекайте 8 Березня: куди кременчужанам подіти ялинку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 430

Кременчужан просять не викидати ялинки в контейнери для збору сміття, а складувати новорічні деревця біля контейнерних майданчиків. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Звідти комунальникам зручніше буде вивозити вже використані ялинки та прибрати від них території житлової забудови.

Поблизу кожного контейнерного майданчику є спеціально відведені місця, де кременчужани можуть складувати ялинки та ялинкові гілки. Із цих місць відповідно до графіків і по мірі накопичення ялинки вивозитимуться на територію «КАТП – 1628». Після цього на підприємстві їх перероблятимуть.

У нашому місті «правильна» утилізація ялинок поки не дуже розвинена, тому варто дотримуватися правил спакування ялинки для утилізації:

Для початку, переконайтесь, що на ялинці не залишилось новорічних прикрас; Одягніть захисні рукавиці; Постеліть на підлогу плівку, щоб залишки ялинки залишались на ній; Замотайте ялину у плівку, або покладіть у мішок; Зафіксуйте конструкцію.

Корисні застосування для новорічної ялинки: