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Не чекайте 8 Березня: куди кременчужанам подіти ялинку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 430

 

Як правильно утилізувати новорічне дерево

Кременчужан просять не викидати ялинки в контейнери для збору сміття, а складувати новорічні деревця біля контейнерних майданчиків. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Звідти комунальникам зручніше буде вивозити вже використані ялинки та прибрати від них території житлової забудови.

Поблизу кожного контейнерного майданчику є спеціально відведені місця, де кременчужани можуть складувати ялинки та ялинкові гілки. Із цих місць відповідно до графіків і по мірі накопичення ялинки вивозитимуться на територію «КАТП – 1628». Після цього на підприємстві їх перероблятимуть.

У нашому місті «правильна» утилізація ялинок поки не дуже розвинена, тому варто дотримуватися правил спакування ялинки для утилізації:

  1. Для початку, переконайтесь, що на ялинці не залишилось новорічних прикрас;
  2. Одягніть захисні рукавиці;
  3. Постеліть на підлогу плівку, щоб залишки ялинки залишались на ній;
  4. Замотайте ялину у плівку, або покладіть у мішок;
  5. Зафіксуйте конструкцію.

Корисні застосування для новорічної ялинки:

  • Не викидайте дерево на вулицю, краще здайте його в зоопарк або на ферму. Хвоя урізноманітнює раціон тварин і буде служити їм підстилкою.
  • Якщо у вас є дача або заміський будинок, новорічна ялина може стати в нагоді для того, щоб взимку топити піч. Дерево на дачі можна також використовувати для виготовлення мульчі. Деревину потрібно порубати на тріски, а потім цими трісками присипати землю біля дерев і квітів в саду чи на городі. Це допоможе захистити рослини від загибелі, стане на заваді ерозії ґрунту і позбавить від бур'янів. Крім того, стовбур дерева можна розпиляти на кілька частин і зробити бордюр для квіткових клумб.
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Автор: Альбіна Євладенко
Теги: ялинки елки
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