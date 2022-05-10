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Продуктові набори для переселенців на 10 травня (вміст)

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 496

 Зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам видаватимуть три типи наборів

Сьогодні, 10 травня, переселенцям, які прибувають у місто,  видаватимуть  продуктові набори, повідомляє Кременчуцька міська рада. Це три типи наборів 

Набір 1: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони - 500 г, каша (в асортименті) - 500 г, консерва рибна - 170 г, ковбаски ( в асортименті) - 500 г, паштет - 250 г, консерва рибна – 2 шт по 84 г, томатна паста - 400 г, печиво - 125 г, буряк варений -  2 уп. по 500 г, хліб - 1 шт..

Набір 2: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони - 500 г, рис - 400 г, каша (в асортименті) -  500г, шинка - 340 г, консерва рибна -  170 г, ковбаски (в асортименті) - 500 г, паштет - 250 г, томатна паста - 400 г, печиво – 2 уп. по 125 г, буряк варений -  2 уп. по 500 г, хліб - 1 шт..

Набір 3: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони – 4 уп. по 250 г, рис - 1 кг. шинка - 340 г, ковбаски (в асортименті ) – 3 уп. по 75 г, ковбаски ( в асортименті) - 500 г, консерва рибна - 170 г, паштет - 250 г, цукор - 1 кг, мука - 1 кг, томатна паста - 200 г, печиво – 2 уп. по 125 г, сік -  2 уп. по 300 мл, буряк варений -  2 уп. по 500 г, хліб - 1 шт..

Щоб отримати такі продуктові набори, потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» - 0 800 33 22 21.

Зазначимо, у Кременчуці на ранок 10 травня у Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб зареєстровано 21 тис 897 громадян  із територій, де відбуваються бойові дії.

Нагадаємо, продуктові набори переселенцям видають і від Полтавської ОВА. Слідкуйте за повідомленнями.

Вітаємо у Кременчуці: пам’ятка для вимушених переселенців

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: переселенці допомога продуктові набори
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