Через російську агресію в Україні поранено 416 дітей

Сьогодні, 08:53 Переглядів: 98

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації 416 зазнали поранень, загинули - 226 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Більше ніж 642 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 10 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося - 226. Зросла кількість поранених – 416», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри - не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.