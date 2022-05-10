Ніч у регіонах: обстріл Дніпропетровщини, Одещини, «приліт» у Лисичанський НПЗ

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Як минула ніч на 10 травня в Україні

Неспокійна ніч на Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині та Харківщині. Дані голів обласних адміністрацій станом на ранок вівторка, 10 травня

Дніпропетровщина: ніч із постійними тривогами. Під ранок знову обстріляли Зеленодольську громаду з артилерії. Зачепило кілька будинків у населеному пункті цієї громади. Постраждалих станом на зараз немає. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Харківщина: один постраждалий внаслідок обстрілів в Слобідському районі міста. Рашисти обстрілювали Харківський та Балаклійський райони, 4 поранених. В Ізюмі тривають бої.

Луганщина: черговий «приліт» на Лисичанський НПЗ, виникла пожежа. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Донеччина: важкі бої поблизу Лиману, в районі Мар‘їнки та Новомихайлівки. В Авдіївці звечора та зранку – артилерійські обстріли, прямі влучення у багатоповерхівки. Вночі – два авіаційні удари. Станом на 08:00 обстріли продовжуються. Не припиняються й обстріли Торецька, селищ Залізне та Нью-Йорк. У Нью-Йорку вчора згоріла одна з небагатьох історичних пам'яток - паровий млин Петера Дікка. Пам'ятка пережила дві світові війни.

Одещина: ввечері 9 травня було випущено ракети по місту Одеса. Зруйновано торговий центр та склад готової продукції широкого споживання. Одна людина загинула, п’ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.

Херсонщина: протягом минулої доби було чути низку вибухів. Найгарячіша ситуація у населених пунктах, які межують із сусідніми областями.

Миколаївщина: близько десятої вечора в районі села Білозірка були обстріли. Усю ніч обстрілювали смт Первомайське. Внаслідок обстрілу загинув 81-річний мешканець.

Відносно спокійно ніч на 10 травня минула у решті областей.

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