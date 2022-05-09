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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Урядова комісія сьогодні оцінить шкоду та визначить вартість відновлення Кременчуцької ТЕЦ

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 485

 

Комісія прибуває на ТЕЦ після завершення розбору завалів, спричинених ракетним ударом 24 квітня

Роботи по розбору завалів на Кременчуцькій ТЕЦ завершуються і це дає змогу провести оцінку нанесеної ракетним ударом шкоди та визначити суму коштів, які потрібні для відновлення підприємства. З цією метою сьогодні до Кременчука приїжджає урядова комісія, до якої входять представники Міністерства енергетики, фонду держмайна та інших відомств.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Сьогодні до Кременчука завітають фахівці Міненергетики та інших урядових відомств для оцінки нанесеної шкоди та визначення суми коштів, які потрібні для відновлення роботи ТЕЦ до осені, - зазначив він.

За словами очільника РВА, попередньо ця сума становить близько 800 млн грн.

Більш точну цифру назве комісія після завершення своєї роботи.

Нагадаємо, начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що фінансувати відновлення Кременчуцької ТЕЦ будуть спільно: за рахунок державної допомоги, коштів обласного та міського бюджетів, а також власників, адже ТЕЦ є спільною власністю держави та приватних інвесторів.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна Кременчуцька ТЕЦ Кременчуцький район ракетний удар
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