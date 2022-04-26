На Кременчуцькому НПЗ та ТЕЦ розбирають завали, оцінка нанесених рф збитків не проводилась

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 1

Руйнування на підприємствах внаслідок завданих ракетних ударів дуже значні

На Кременчуцькому нафтопереробному заводі та ТЕЦ сьогодні продовжуються роботи по розбиранню завалів. Руйнування внаслідок завданих увечері 24 квітня ракетних ударів по інфраструктурним підприємствам Кременчука дуже значні. Оцінку завданої окупантами шкоди та можливості відновлення роботи підприємств можна буде провести лише після завершення робіт по розбиранню завалів.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військовою адміністрації Олег Лєднік.

- На розборі завалів працює достатня кількість людей. Добровольців до цих робіт допускати не можна, адже вони потребують професійного виконання. Правоохоронними органами встановлюється найменування ті кількість пошкоджених матеріальних цінностей. Остаточно оцінити завдану окупантами шкоду та можливість відновлення роботи підприємств можна буде лише після завершення робіт по розбиранню завалів, - пояснив Олег Лєднік.

Він додав, що на підприємствах проводяться слідчі дії, щоб задокументувати злочини, вчинені російською армією.

На питання щодо проведення прискореного ремонту та можливості відновлення роботи ТЕЦ до настання нового опалювального сезону очільник Кременчуцької РВА відповів обережно.

- Все, що зможемо ми зробимо. Слово «ремонт» не зовсім доречне. Скоріше треба говорити про відновлення підприємства, - зауважив Олег Лєднік.

За його словами двоє поранених під час ракетного удару працівників підприємств відмовились від госпіталізації, а четверо наразі знаходяться у лікарні.

Нагадаємо, ввечері 24 квітня 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і НПЗ. На жаль, одна людина загинула, а семеро було поранено. Більшість з них – працівники Кременчуцької ТЕЦ.

Руйнування будівель та обладнання на обох підприємствах дуже великі, пожежі остаточно загасили лише вранці 26 квітня силами ДСНС зі всієї області. Житловий сектор Кременчука внаслідок ракетних ударів не постраждав.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький вчора заявив, що внаслідок руйнування ТЕЦ під загрозою опинився опалювальний сезон 2022-2023 років.