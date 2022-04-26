На Кременчуцькому НПЗ та ТЕЦ розбирають завали, оцінка нанесених рф збитків не проводилась

На Кременчуцькому нафтопереробному заводі та ТЕЦ сьогодні продовжуються роботи по розбиранню завалів. Руйнування внаслідок завданих увечері 24 квітня ракетних ударів по інфраструктурним підприємствам Кременчука дуже значні. Оцінку завданої окупантами шкоди та можливості відновлення роботи підприємств можна буде провести лише після завершення робіт по розбиранню завалів.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військовою адміністрації Олег Лєднік.
Він додав, що на підприємствах проводяться слідчі дії, щоб задокументувати злочини, вчинені російською армією.
На питання щодо проведення прискореного ремонту та можливості відновлення роботи ТЕЦ до настання нового опалювального сезону очільник Кременчуцької РВА відповів обережно.
За його словами двоє поранених під час ракетного удару працівників підприємств відмовились від госпіталізації, а четверо наразі знаходяться у лікарні.
Нагадаємо, ввечері 24 квітня 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і НПЗ. На жаль, одна людина загинула, а семеро було поранено. Більшість з них – працівники Кременчуцької ТЕЦ.
Руйнування будівель та обладнання на обох підприємствах дуже великі, пожежі остаточно загасили лише вранці 26 квітня силами ДСНС зі всієї області. Житловий сектор Кременчука внаслідок ракетних ударів не постраждав.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький вчора заявив, що внаслідок руйнування ТЕЦ під загрозою опинився опалювальний сезон 2022-2023 років.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер