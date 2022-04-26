Економічний фронт: тримаймо стрій!

Зараз нам усім дуже важливо розуміти — війна триває не тільки в зоні бойових дій. Економіка – надважливий фланг, який мають тримати як державні, так і приватні компанії. Багато підприємців постраждало, але ті, в кого вціліло майно й потужності, хто може працювати, не мають права здаватися в такий важкий для країни час.

Програма 8 місяців 0% розстрочки від Смарт-Каси

Підприємці, ми з вами потрібні Україні

Перукарні, кав’ярні, продовольчі та промислові магазини, не думайте, що зараз людям не до ваших товарів та послуг. Ви всі треба. Звичайно, запити споживачів змінилися, попит не той, що був до війни, є проблеми з логістикою та постачальниками, але тим і вирізняється підприємець, що в будь-яких умовах він завжди шукає рішення та знаходить їх.

Підприємці, сьогодні ваші нестандартні рішення потрібні не лише вам, вони необхідні країні. Працюймо, тримаймося самі, підтримуймо всіх, хто від нас залежить, допомагаймо Україні долати ворога.

Смарт-Каса створена українцями для українського бізнесу

Смарт-Каса – це український бренд. Ми – виробники, що не сидять десь там, за кордоном, у цілковитій безпеці з купою клієнтів по всьому світу. Ми створювали наше обладнання саме під потреби українського бізнесу, під вас, дорогі клієнти. Ми — українські підприємці, такі самі, як і ви, ми з вами в одному човні. Ми, як ніхто інший, розуміємо ваші труднощі, бо зараз у нас з вами ці труднощі спільні.

У цей важкий час ми робимо все, щоб підтримати наших клієнтів. Від сьогодні запустили програму найдовшої розстрочки, яку раніше ніколи не надавали. Зараз Смарт-Касу можна придбати на виплат на цілих 8 місяців.

Це хороше рішення для тих, хто працює на виїзді, хто евакуювався, залишивши всю техніку в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях, чиє касове обладнання вийшло з ладу, а викликати майстра немає можливості, хто переорієнтувався на іншу продукцію, послуги, місцевість.

Нагадаємо, що Смарт-Каса має ряд переваг, важливих у сьогоднішніх умовах.

1. Висока мобільність. Обладнання може працювати на виїзді та офлайн.

2. Компактність. Взяли Смарт-Касу в сумку, в автомобіль, просто в кишеню – та поїхали, куди треба.

3. Підтримка Wi-Fi. Тому є можливість працювати навіть від інтернету зі смартфонів клієнтів.

4. Простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

5. Автоматичне відправлення звітів у податкову.

6. Звіти про продажі на кількох торговельних точках власник отримує на свій пристрій. Це дуже зручно, якщо ви продаєте, наприклад, з кількох автомобілів у різних місцях.

7. Обладнання наднадійне, воно практично не ламається.

8. Будь-які питання сервісної підтримки вирішується за одним номером телефону.

9. 90% налаштувань та виконується дистанційно, інженери роблять це за кілька хвилин.

Працюймо, відновлюймо свій бізнес, піднімаймо економіку. Наближуймо нашу перемогу разом!

Щодо нових умов придбання Смарт-Каси на виплат звертайтеся за номером: 0800-312-371

Придбати за посиланням https://smartkasa.ua/action/

Інстаграм