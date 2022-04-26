Ситуація у Кременчуцькому районі контрольована, але кількість п’яних за кермом зросла

За минулу добу резонансних злочинів чи випадків порушення громадського порядку у Кременчуцькому районі не було. Поліція зареєструвала 15 викликів у зв’язку з неправомірною поведінкою осіб у нетверезому стані.
Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він зазначив, що за минулий день збільшилась кількість водіїв у нетверезому стані, яких затримала поліція. Адмінпротоколи за статтею 130 КУАП поліцейські склали по відношенню до п’яти водіїв.
Любителі сісти п’яним за кермо будуть притягнуті до адмінвідповідальності у вигляді великого штрафу, а їх автівки вже поставили на штрафмайданчик. Нагадаємо, що автомобілі таких правопорушників у період воєнного стану за рішенням суду можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.
Він повідомив про один злочин, вчинений вчора на ринку Молодіжного. Молодик наніс ножове поранення іншому чоловіку в область шиї. Підозрюваного у скоєнні злочину затримано, наразі проводяться слідчі дії. Постраждалий знаходиться у лікарні.
За словами крівника РВА, ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства у районі за минулу добу не зафіксовано.
Втім, сталися дві побутові пожежі. Одна з них у Кременчуці по вулиці Першотравневі,8. Загорілась лазня – вигоріло 17 кв. метрів приміщення.
Олег Лєднік відмітив, що спали панічні настрої, які виникли серед власників автотранспорту після завдання ракетного удару по КНПЗ.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер