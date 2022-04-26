Про «Коктейлі Молотова» треба повідомляти та передавати їх поліції, а не виносити на смітник

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 561

Ще у перші дні війни, готуючись до зустрічі з російськими окупантами, кременчужани масово виготовляли «коктейлі Молотова». За два місяця вони втратили свої властивості щодо знищення ворожої техніки, та й у спроможність російської армії дійти до Кременчука вже мало хто вірить. Тому, власники такого «арсеналу» стали потрохи позбавлятися від досить небезпечних пляшок з горючою рідиною.

Під час ранкового брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка про це повідомив журналіст Олег Булашев. За його словами два пакети з «коктейлями Молотова» хтось виніс на смітник. Він запитав у очільника РВА як бути тим кременчужанам, хто заготовив собі таку зброю, а наразі хоче від неї позбавитись.

- За два місяця «коктейлі Молотова» втратили свої бойові властивості, хоча є пожежонебезпечними. Проте, не треба їх викидати на смітники чи кудись виливати, наносячи шкоду природі. Треба повідомляти поліцію і правоохоронці будуть забирати такі пляшки. Будемо їх централізовано утилізувати, - пояснив Олег Лєднік.

Він додав, що ніяких правових наслідків для тих, хто виготовляв та зберігав такі знаряддя не буде, адже вони готувались для боротьби з ворогом й захисту України.