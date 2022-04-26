Кременчук, повітряна тривога! (відбій)

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 516

12.32 у Кременчуці оголошено повітряну тривогу! Всі в укриття!

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