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Кременчук, Воины света

У Маріуполі загинув військовий Едуард Горошочок

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 606

 

Вічна пам'ять Герою!

Вчора, 25 квітня, стало відомо про смерть полтавця Едуарда Горошочка, який загинув у Маріуполі. Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці дружина воїна та його друзі.

- Подивись у мої очі враже. Ти називав мене своїм молодшим братом і потайки руйнував мою армію щоб потім прийти і забрати все без бою. Ти вважав, що легко здолаєш меншого але ти забув враже, що моя країна воювала всю свою історію, ти забув що я нащадок славетних воїнів. Прадавній отець давно селів павутиння мого життя. Я можу ховатися але це не продовжить мого існування адже моя доля вирішена. В мені тече кров моїх предків вони дивляться на мене з небес і я не можу осоромити їх, я знаю вони прийдуть до мене, вони допоможуть, вони стануть поруч у моїй боротьбі зі злом.

Нехай Дніпро широке і гори Карпат, Чорне та Азовське море, безкраї поля і блакитне небо над ними дають мені сили і знають я буду битися за них, я буду битися за кожний шматок своєї рідної землі, я буду битися за кожну дитину, за кожну сім'ю, за дружину, за дитину, за сім'ю, за полеглих друзів. Я вже не той хлопчик якого ви не боялися, я досвідчений Воїн. Мене навчили безжально вбивати вас і я буду вбивати вас, доки ви не дасте спокій моїй країні. Я не відчуваю болю, я не боюся смерті, я готовий померти за свій дім і назавжди залишусь в серцях тих за кого віддам своє життя. В мені тече кров воїна. Я ВОЇН. - Едуард Горошочок, 1 квітня 2022 рік.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: воины света воїни світла війна
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