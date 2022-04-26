У журналі Vogue привітали з Великоднем листівками з опішнянською керамікою

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 127

Спеціально для журналу Vogue створили листівки, овіяні світлим великоднім настроєм. Зооморфна кераміка Опішнянського заводу 60-70-х і килим «Дерево життя» 1925 року, що його виткала Феодора Матуляк, надихнули стилістку Галу Привалову та флористку Юлію Борисенко (Pepperose.Studio) на створення композиції «Всеношна в Опішні, 2021».

Глечики з елементами українського бароко створені на початку XX століття, баранчики, козлики 1960-1970 років створили опішнянські майстри. Опішня - край Гоголівських персонажів і народних легенд, а також столиця української кераміки й джерело натхнення великих майстрів - Василя Кричевського та Сергія Васильківського.