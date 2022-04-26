У Кременчуці затримали чоловіка, який вдарив ножем у горло кременчужанина

Поліція Кременчука встановила особу, підозрювану у замаху на вбивство чоловіка в Кременчуці. Про це повідомляє пресслужа поліції у Полтавській області.
За підозрою у замаху на вбивство мешканця Кременчука затримали 43-річного місцевого чоловіка. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
До поліції 25 квітня, близько 14:20, надійшла інформація від очевидців, що у Кременчуці, поблизу одного із магазинів на проспекті Лесі Українки, чоловік отримав ножове поранення.
Слідчо-оперативна група поліції та патрульні, які негайно прибули на місце події, встановили обставини злочину та особу, імовірно причетну до його вчинення.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частини 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення судом вини затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер