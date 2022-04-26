У Кременчуці затримали чоловіка, який вдарив ножем у горло кременчужанина

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 172

Поліція Кременчука встановила особу, підозрювану у замаху на вбивство чоловіка в Кременчуці. Про це повідомляє пресслужа поліції у Полтавській області.

За підозрою у замаху на вбивство мешканця Кременчука затримали 43-річного місцевого чоловіка. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

До поліції 25 квітня, близько 14:20, надійшла інформація від очевидців, що у Кременчуці, поблизу одного із магазинів на проспекті Лесі Українки, чоловік отримав ножове поранення.

Слідчо-оперативна група поліції та патрульні, які негайно прибули на місце події, встановили обставини злочину та особу, імовірно причетну до його вчинення.

- За попередньою версією слідства, між місцевими жителями виник конфлікт, під час якого 43-річний чоловік спричинив ножове поранення 36-річному містянину. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі особу, яка вчинила кримінальне правопорушення затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, - сказав Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частини 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення судом вини затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.