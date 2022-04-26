СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Надзвичайні новини

У Кременчуці затримали чоловіка, який вдарив ножем у горло кременчужанина

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 172

 

Відкрили кримінальне провадження

Поліція Кременчука встановила особу, підозрювану у замаху на вбивство чоловіка в Кременчуці. Про це повідомляє пресслужа поліції у Полтавській області. 

За підозрою у замаху на вбивство мешканця Кременчука затримали 43-річного місцевого чоловіка. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.  

До поліції 25 квітня, близько 14:20, надійшла інформація від очевидців, що у Кременчуці, поблизу одного із магазинів на проспекті Лесі Українки, чоловік отримав ножове поранення.

 

Слідчо-оперативна група поліції та патрульні, які негайно прибули на місце події, встановили обставини злочину та особу, імовірно причетну до його вчинення. 

- За попередньою версією слідства, між місцевими жителями виник конфлікт, під час якого 43-річний чоловік спричинив ножове поранення 36-річному містянину. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі особу, яка вчинила кримінальне правопорушення затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, - сказав Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частини 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення судом вини затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. 

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: замах на вбивство поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх