Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Путін проти українського народу

18 859 вимушених переселенців зареєстровано у Кременчуці

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 81

 

Життя у Кременчуці триває

У Кременчуці станом на ранок 26 квітня в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання зареєстровано 18859 осіб. Про це у щоденному звіті повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

- За минулу добу до Центру тимчасового розміщення «Кременчук» звернулося 28 осіб, усі були розселені. Всього з початку війни до цього Центру звернулися 13255 осіб.

Від початку війни кременчужанами надано 399 приватних житла для безоплатного розміщення 1259 внутрішньо переміщених осіб, - заначив Віталій Малецький. 

25 квітня було видано 224 продуктові набори внутрішньо переміщеним особам та мешканцям міста. Всього видано 9666 продуктових наборів. Якщо у вас є потреба в допомозі, звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21).

Протягом доби правоохоронці здійснювали посилене патрулювання вулицб міста. Інформації про тяжкі злочини на території громади не надходило.
За минулу добу в Кременчуці народилося троє немовлят, у тому числі двоє - у тимчасово переміщеної особи.
18 постраждалих від війни цивільних осіб прибули на лікування до лікарень міста. Загалом у медичних закладах Кременчука перебувають на лікуванні 53 такі особи.
Станом на ранок 26 квітня у Кременчуці 21970 дитини перебувають на дистанційному навчанні (99,4% від загальної чисельності учнів); кількість дітей з числа ВПО, які зараховані у період війни - 762 осіб.
Комунальні підприємства Кременчука працюють у звичайному режимі.

  • 11 бригад КП «Благоустрій Кременчука» виконували прибирання на вулицях міста, проводили видалення аварійних дерев, працювали у парках та скверах міста.
  • Працівники «Кременчукводоканалу» забезпечували нормальне функціонування водопроводів та міської каналізаційної системи, відповідність води державним санітарним нормам. Проводили ремонт трубчастих колодязів.
  • КАТП-1628 здійснювало вивіз сміття з приватного сектора та житлових кварталів, проводило прибирання вулиць, у тому числі з використанням автопилососу, чистило ливнівки.
  • КП «ШРБУ» продовжує ремонт автошляхів, у тому числі з використанням рециклера, профілювання ґрунтових доріг, укріплення узбіч. Виконуються різноманітні роботи з утримання дорожньої інфраструктури.
  • КП «Теплоенерго» проводить ремонтні профілактичні роботи на тепломережах, забезпечує роботу систем постачання гарячої води, виконує інші роботи.

Зранку на маршрути Кременчука виїхали 40 тролейбусів, 9 комунальних автобусів та 114 автобуси приватних перевізників.

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: допомога переселенці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх