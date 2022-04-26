18 859 вимушених переселенців зареєстровано у Кременчуці

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У Кременчуці станом на ранок 26 квітня в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання зареєстровано 18859 осіб. Про це у щоденному звіті повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

- За минулу добу до Центру тимчасового розміщення «Кременчук» звернулося 28 осіб, усі були розселені. Всього з початку війни до цього Центру звернулися 13255 осіб.

Від початку війни кременчужанами надано 399 приватних житла для безоплатного розміщення 1259 внутрішньо переміщених осіб, - заначив Віталій Малецький.

25 квітня було видано 224 продуктові набори внутрішньо переміщеним особам та мешканцям міста. Всього видано 9666 продуктових наборів. Якщо у вас є потреба в допомозі, звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21).

Протягом доби правоохоронці здійснювали посилене патрулювання вулицб міста. Інформації про тяжкі злочини на території громади не надходило.

За минулу добу в Кременчуці народилося троє немовлят, у тому числі двоє - у тимчасово переміщеної особи.

18 постраждалих від війни цивільних осіб прибули на лікування до лікарень міста. Загалом у медичних закладах Кременчука перебувають на лікуванні 53 такі особи.

Станом на ранок 26 квітня у Кременчуці 21970 дитини перебувають на дистанційному навчанні (99,4% від загальної чисельності учнів); кількість дітей з числа ВПО, які зараховані у період війни - 762 осіб.

Комунальні підприємства Кременчука працюють у звичайному режимі.

11 бригад КП «Благоустрій Кременчука» виконували прибирання на вулицях міста, проводили видалення аварійних дерев, працювали у парках та скверах міста.

Працівники «Кременчукводоканалу» забезпечували нормальне функціонування водопроводів та міської каналізаційної системи, відповідність води державним санітарним нормам. Проводили ремонт трубчастих колодязів.

КАТП-1628 здійснювало вивіз сміття з приватного сектора та житлових кварталів, проводило прибирання вулиць, у тому числі з використанням автопилососу, чистило ливнівки.

КП «ШРБУ» продовжує ремонт автошляхів, у тому числі з використанням рециклера, профілювання ґрунтових доріг, укріплення узбіч. Виконуються різноманітні роботи з утримання дорожньої інфраструктури.

КП «Теплоенерго» проводить ремонтні профілактичні роботи на тепломережах, забезпечує роботу систем постачання гарячої води, виконує інші роботи.

Зранку на маршрути Кременчука виїхали 40 тролейбусів, 9 комунальних автобусів та 114 автобуси приватних перевізників.