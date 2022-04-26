18 859 вимушених переселенців зареєстровано у Кременчуці

У Кременчуці станом на ранок 26 квітня в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання зареєстровано 18859 осіб. Про це у щоденному звіті повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
- За минулу добу до Центру тимчасового розміщення «Кременчук» звернулося 28 осіб, усі були розселені. Всього з початку війни до цього Центру звернулися 13255 осіб.
Від початку війни кременчужанами надано 399 приватних житла для безоплатного розміщення 1259 внутрішньо переміщених осіб, - заначив Віталій Малецький.
25 квітня було видано 224 продуктові набори внутрішньо переміщеним особам та мешканцям міста. Всього видано 9666 продуктових наборів. Якщо у вас є потреба в допомозі, звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21).
Протягом доби правоохоронці здійснювали посилене патрулювання вулицб міста. Інформації про тяжкі злочини на території громади не надходило.
За минулу добу в Кременчуці народилося троє немовлят, у тому числі двоє - у тимчасово переміщеної особи.
18 постраждалих від війни цивільних осіб прибули на лікування до лікарень міста. Загалом у медичних закладах Кременчука перебувають на лікуванні 53 такі особи.
Станом на ранок 26 квітня у Кременчуці 21970 дитини перебувають на дистанційному навчанні (99,4% від загальної чисельності учнів); кількість дітей з числа ВПО, які зараховані у період війни - 762 осіб.
Комунальні підприємства Кременчука працюють у звичайному режимі.
Зранку на маршрути Кременчука виїхали 40 тролейбусів, 9 комунальних автобусів та 114 автобуси приватних перевізників.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер