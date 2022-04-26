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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

росія планує провокаційні вибухи на дамбі Карлівського водосховища

Сьогодні, 10:38 Переглядів: 540

 

Такі інформаційні вкиди можуть бути інформаційно-психологічною операцією окупантів

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: ворог може планувати провокаційні вибухи на дамбі Карлівського водосховища. 

Так, у декількох проросійських Telegram-каналах, що здійснюють медійний супровід війни рф проти України, з’явилася інформація про те, що «в населеному пункті Карлівка (ОРДО) націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища».

Водночас, з посиланням на міноборони рф, пропагандисти повідомляють, що «у разі підриву дамби у зоні затоплення перебуватимуть 6 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 000 осіб».

Такі інформаційні вкиди можуть бути інформаційно-психологічною операцією окупантів, однак зважаючи на характер ведення ворогом війни проти України, не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна водосховище
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