Підробні плити для бронежилетів реалізовували на Полтавщині та Дніпропетровщині

У Дніпрі викрили групу осіб, які на території Полтавської та Дніпропетровської областей умисно виготовляли, транспортували та реалізували підроблені плити до бронежилетів з неякісної сировини видаючи їх за плити класу захисту 5+. Затримати чоловіків вдалося за ініціативи небайдужих громадян з числа колишніх співробітників правоохоронних органів, спільно зі співробітниками Головного управління Нацполіції та СБУ у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Західної окружної прокуратури Дніпра.
У результаті реалізації провели невідкладні слідчі дії за місцем реалізації та адресою розташування підпільного цеху, який розташований у Царичанському районі Дніпропетровської області.
Під час обшуку цеху виявили та вилучили близька 50 підроблених плит до бронежилетів з недоброякісної сировини, понад 35 бойових набоїв та безпосередньо саме обладнання на якому здійснювалось виготовлення підроблених плит.
На даний час призначена низка відповідних експертиз та тривають подальші необхідні слідчі дії.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер