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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Підробні плити для бронежилетів реалізовували на Полтавщині та Дніпропетровщині

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 531

 Чоловіки наживалися на житті наших захисників

У Дніпрі викрили групу осіб, які на території Полтавської та Дніпропетровської областей умисно виготовляли, транспортували та реалізували підроблені плити до бронежилетів з неякісної сировини видаючи їх за плити класу захисту 5+. Затримати чоловіків вдалося за ініціативи небайдужих громадян з числа колишніх співробітників правоохоронних органів, спільно зі співробітниками Головного управління Нацполіції та СБУ у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Західної окружної прокуратури Дніпра.

У результаті реалізації провели невідкладні слідчі дії за місцем реалізації та адресою розташування підпільного цеху, який розташований у Царичанському районі Дніпропетровської області.

Під час обшуку цеху виявили та вилучили близька 50 підроблених плит до бронежилетів з недоброякісної сировини, понад 35 бойових набоїв та безпосередньо саме обладнання на якому здійснювалось виготовлення підроблених плит. 

На даний час призначена низка відповідних експертиз та тривають подальші необхідні слідчі дії.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ХД Днепр

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Теги: війна плита бронежилеты
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