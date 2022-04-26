Підробні плити для бронежилетів реалізовували на Полтавщині та Дніпропетровщині

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 531

У Дніпрі викрили групу осіб, які на території Полтавської та Дніпропетровської областей умисно виготовляли, транспортували та реалізували підроблені плити до бронежилетів з неякісної сировини видаючи їх за плити класу захисту 5+. Затримати чоловіків вдалося за ініціативи небайдужих громадян з числа колишніх співробітників правоохоронних органів, спільно зі співробітниками Головного управління Нацполіції та СБУ у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Західної окружної прокуратури Дніпра.

У результаті реалізації провели невідкладні слідчі дії за місцем реалізації та адресою розташування підпільного цеху, який розташований у Царичанському районі Дніпропетровської області.

Під час обшуку цеху виявили та вилучили близька 50 підроблених плит до бронежилетів з недоброякісної сировини, понад 35 бойових набоїв та безпосередньо саме обладнання на якому здійснювалось виготовлення підроблених плит.

На даний час призначена низка відповідних експертиз та тривають подальші необхідні слідчі дії.