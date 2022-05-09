Сьогодні на Кременчуччині відкривається новий пункт видачі продовольчих наборів переселенцям

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 390

Більше двох третин ВПО, що проживають в Кременчуцькому районі, вже отримали гуманітарну допомогу за президентською програмою

У Кременчуцькому районі продовжують видавати гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям в рамках президентської програми.

Продовольчими наборами обіцяють забезпечити усіх ВПО, що зареєстровані в територіальних громадах району після 24 лютого. Сьогодні новий пункт видачі гуманітарної допомоги відкрили у Глобиному. Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, станом на ранок продовольчі набори отримали 23360 внутрішньо переміщених осіб, із 33248 переселенців, що стоять на обліку.

Нагадаємо, першими у районі два тижні тому відкрились пункти видачі гуманітарної допомоги у містах, які прийняли найбільше вимушених переселенців – у Кременчуці та Горішніх Плавнях. Поступово пункти видачі відкривались і в інших територіальних громадах району:

в Омельницькій, Оболонській, Семенівській, Козельщинській, Новогалещинській та інших.

- Продуктовими наборами за президентською програмою будуть забезпечені усі переселенці, що проживають на Полтавщині та в усіх територіальних громадах нашого району. Відкриті пункти видачі закриватись не будуть, - запевнив Олег Лєднік.

Нагадаємо, програма Президента щодо допомоги людям, які постраждали від російської агресії, раніше реалізовувалась лише у тих регіонах, де велись бойові дії. Полтавщина стала першим тиловим регіоном, у якому за цією програмою почали надавати допомогу ВПО.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі повідомляв про те, що в Полтаві запрацював сортувальний центр для гуманітарної допомоги, відкритий за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Там збирають індивідуальні продуктові набори для переселенців, які зареєстровані та проживають на Полтавщині. Він майже щодня інформує про хід виконання цієї програми та адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги ВПО.